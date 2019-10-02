"Это будет означать победу России": Львовский облсовет рассмотрит заявление по недопущению капитуляции в войне с РФ

2 октября, 2019, 07:34

В среду, 2 октября, Львовский областной совет рассмотрит заявление по недопущению капитуляции Украины в российско-украинской войне

Об этом сообщил в Facebook председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

Еспресо.TV приводит полный текст заявления:

Мы, депутаты Львовского областного совета, заявляем о том, что анонсированный 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" является явным сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинский войне. Вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путем организации и поддержки террористической деятельности, привела к созданию оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Несмотря на то, что временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины, не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав, а деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях противоречит нормам международного права, Российская Федерация как государство-оккупант всегда стремилась легитимизировать созданные ею в в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконные органы власти.

В результате реализации так называемой "формулы Штайнмайера" мы как раз и получим легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей через проведенные выборы. Позже планироваться номинальное "возвращение" указанных территорий в состав Украины. Учитывая поведение оккупационных войск и действия официального Кремля нет никаких причин считать, что состоится контроль над всем участком российско-украинской границы. В дальнейшем проведение следующих выборов в украинский парламент на окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне. Все вышеуказанное станет возможным после имплементации нового законодательства об особом статусе и соответствующих изменений в Конституцию. В итоге, вместе с параллельным ослаблением санкций западного мира это будет означать победу России и поражение Украины.

Мы депутаты Львовского областного совета, решительно отрицаем попытки высшего политического руководства Украины через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения с бывшей метрополией, что в итоге снова сделает Украину частью России.

Призываем органы местного самоуправления Львовской области выражать свои протесты против начала капитуляции. Убеждены, что местные советы других регионов Украины будут солидарны с нами в позиции изложенной в заявлении.

Призываем все патриотические силы представлены в Верховной Раде Украины заблокировать новую редакцию закона Украины об особом статусе Донбасса и узаконить проведение местных выборов на временно оккупированных территориях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

# Ни_капитуляции!

Начало пленарного заседания Львовского областного совета запланировано на 11:00.