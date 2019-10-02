"Продолжим, несмотря на этот шум": Помпео говорит, что США продолжат поддерживать Украину
Об этом он сказал на пресс конференции в Риме, передает " Голос Америки".
"Я был Госсекретарем уже полтора года. Я знаю четко, какова политика Америки в отношении Украины. Она отличается постоянством и мы продолжим продвигать эти результаты", - заявил он.
"Именно на этом сосредотачивалось наша команда, включая посла Волкера - устранение угрозы России для Украины, помощь украинцам в искоренении коррупции в правительстве и помощь новому правительству в Украине в развитии новой мощной экономики. Этим занимались должностные лица Государственного департамента, который я имею честь возглавлять, и мы продолжим это делать даже несмотря на этот шум", - отметил госсекретарь.
Помпео также раскритиковал то, каким образом комитеты Палаты представителей США контактировали с представителями Госдепа по расследованию. Помпео сказал, что представители Конгресса направления общались с возможными свидетелями и заявляли, что их могут сопровождать юристы Государственного департамента в ходе показаний.
"Они напрямую связывались с должностными лицами Государственного департамента - говорили им не контактировать с юридической службой Государственного департамента", - заявил Помпео.
Государственный секретарь США Майк Помпео также подтвердил, что присутствовал во время телефонного разговора между президентами США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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