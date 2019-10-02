"Продолжим, несмотря на этот шум": Помпео говорит, что США продолжат поддерживать Украину

2 октября, 2019, 19:10

Государственный секретарь США Майк Помпео встал на защиту политики в отношении Украины и заявил, что телефонный разговор состоялся "в общем контексте" приоритетов противостояния российской агрессии и помощи Украине в искоренении коррупции

Об этом он сказал на пресс конференции в Риме, передает " Голос Америки".

"Я был Госсекретарем уже полтора года. Я знаю четко, какова политика Америки в отношении Украины. Она отличается постоянством и мы продолжим продвигать эти результаты", - заявил он.

"Именно на этом сосредотачивалось наша команда, включая посла Волкера - устранение угрозы России для Украины, помощь украинцам в искоренении коррупции в правительстве и помощь новому правительству в Украине в развитии новой мощной экономики. Этим занимались должностные лица Государственного департамента, который я имею честь возглавлять, и мы продолжим это делать даже несмотря на этот шум", - отметил госсекретарь.

Помпео также раскритиковал то, каким образом комитеты Палаты представителей США контактировали с представителями Госдепа по расследованию. Помпео сказал, что представители Конгресса направления общались с возможными свидетелями и заявляли, что их могут сопровождать юристы Государственного департамента в ходе показаний.

"Они напрямую связывались с должностными лицами Государственного департамента - говорили им не контактировать с юридической службой Государственного департамента", - заявил Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео также подтвердил, что присутствовал во время телефонного разговора между президентами США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля