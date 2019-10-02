Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Об этом он заявил в среду на пресс-конференции с министром МИД Италии Луиджи Ди Майо в Риме, передает CNN.
"Я присутствовал во время телефонного разговора (между Трампом и Зеленским, - ред.)", - сказал Помпео.
Помпео говорит, что беседа "была в контексте" внешнеполитических целей США в отношении Украины, которые являются "чрезвычайно последовательными", в частности это противодействие российской агрессии в регионе, укрепление украинской экономики и "помощь украинцам в искоренении коррупции и взяточничества" их бюрократии.
"Этим занимаются чиновники Государственного департамента, которых я имею честь возглавлять, и мы это будем продолжать делать, даже пока продолжается весь этот шум", - сказал Помпео.
На вопрос журналистов, не слышал ли он что-то такое, что могло вызвать у него беспокойство, госсекретарь ответил, что работает на этой должности уже более 1,5 года, и точно знает какова политика США в Украине.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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