Бессмертный о "формуле Штайнмайера": Кремль торпедным ударом разгромил стратегию Зеленского
"Этот пожар летом-осенью 2015 года погасили и вывели на нормальную логику ведения процесса. В результате прихода людей, которые просто не владели материальной частью, произошли эти извращения. И фраза министра, что: Я подписал формулу Штайнмайера - несла в себе потенциальную опасность. И она сейчас реализуется. И добра от этого ждать не следует, - отметил Бессмертный в эфире Радио НВ.
По его словам, украинской стороне нужна была тактика, которая позволила бы удержать ситуацию под контролем. Украинским политикам надо было говорить о социально-гуманитарной проблематике на Донбассе и в Крыму.
"Это давало бы возможность держать ту ситуацию и ключевой месседж, с которым Зеленский шел на выборы. Что произошло? Кремль фактически торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил ту стратегию, с которой шел Зеленский. И команда нынешнего президента абсолютно без какого-либо анализа забыла о ключевых запланированных вещах и моментально перешла на платформу Кремля", - подчеркнул Бессмертный.
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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.
- Партия "Европейская солидарность" заявила, что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.
- "Голос" требует созвать закрытое заседание Рады для объяснения, какой документ подписали в Минске.
- "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины.
- Львовский облсовет рассмотрит заявление по недопущению капитуляции в войне с РФ.
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