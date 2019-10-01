Конгресс требует от Джулиани всех документов относительно возможного давления Трампа на Украину
Об этом пишет Радио Свобода .
В частности, речь идет о документах, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщениями и т.д., которые могли бы касаться "попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года" в США.
Отмечается, что конгрессмены обосновывают свой запрос словам самого Джулиани, который ранее заявлял, что просил украинских представителей расследовать деятельность Джо Байдена - возможного кандидата в президенты от демократов.
Сам Джулиани впоследствии взял эти слова назад, однако он неоднократно утверждал, что общался с представителями украинской власти в том числе по, как он утверждает, вмешательство Украины в выборы 2016 на стороне противников Трампа.
Конгресс интересует, координировал Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа.
NEW: House Committees subpoena Rudy Giuliani's "text messages, phone records and other communications" that he's been touting on the airwaves.- Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 30 сентября 2019 г.
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- Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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