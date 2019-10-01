Конгресс требует от Джулиани всех документов относительно возможного давления Трампа на Украину

1 октября, 2019, 09:19

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, прислали личному юристу Трампа Руди Джулиани официальный запрос о предоставлении документов

Об этом пишет Радио Свобода .

В частности, речь идет о документах, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщениями и т.д., которые могли бы касаться "попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года" в США.

Отмечается, что конгрессмены обосновывают свой запрос словам самого Джулиани, который ранее заявлял, что просил украинских представителей расследовать деятельность Джо Байдена - возможного кандидата в президенты от демократов.

Сам Джулиани впоследствии взял эти слова назад, однако он неоднократно утверждал, что общался с представителями украинской власти в том числе по, как он утверждает, вмешательство Украины в выборы 2016 на стороне противников Трампа.

Конгресс интересует, координировал Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа.

NEW: House Committees subpoena Rudy Giuliani's "text messages, phone records and other communications" that he's been touting on the airwaves.



Doc: https://t.co/nQ8hKZGvDY pic.twitter.com/rQzdld2Rzs - Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 30 сентября 2019 г.