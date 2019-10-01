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Espreso.tvОбществоКонгресс требует от Джулиани всех документов относительно возможного давления Трампа на Украину

Конгресс требует от Джулиани всех документов относительно возможного давления Трампа на Украину

Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, прислали личному юристу Трампа Руди Джулиани официальный запрос о предоставлении документов

Об этом пишет Радио Свобода .

В частности, речь идет о документах, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщениями и т.д., которые могли бы касаться "попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года" в США.

Отмечается, что конгрессмены обосновывают свой запрос словам самого Джулиани, который ранее заявлял, что просил украинских представителей расследовать деятельность Джо Байдена - возможного кандидата в президенты от демократов.

Сам Джулиани впоследствии взял эти слова назад, однако он неоднократно утверждал, что общался с представителями украинской власти в том числе по, как он утверждает, вмешательство Украины в выборы 2016 на стороне противников Трампа.

Конгресс интересует, координировал Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа.

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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