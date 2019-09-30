Луценко заявил, что Украина не имеет оснований для расследований в отношении Джо и Хантера Байденов
Об этом он рассказал в интервью BBC .
"Я не знаю никаких причин для расследований в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена согласно украинскому законодательству", - сказал он.
"Это юрисдикция США", - заявил Луценко, добавив, что какое-либо возможное хищение в "Burisma" (частная газодобывающая группа Украины) произошло за 2-3 года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров этой компании.
Экс-генпрокурор Украини отметил, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который спросил его, возможно ли расследовать дело Байдена в Украине:
"Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция. Возможно, это будет юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины", - сказал Луценко.
- Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского в вопросе о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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