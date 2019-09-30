Луценко заявил, что Украина не имеет оснований для расследований в отношении Джо и Хантера Байденов

30 сентября, 2019, 09:26

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нет оснований для расследования относительно потенциального политического конкурента президента США Дональда Трампа Джо Байдена и его сына Хантера

Об этом он рассказал в интервью BBC .

"Я не знаю никаких причин для расследований в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена согласно украинскому законодательству", - сказал он.

"Это юрисдикция США", - заявил Луценко, добавив, что какое-либо возможное хищение в "Burisma" (частная газодобывающая группа Украины) произошло за 2-3 года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров этой компании.

Экс-генпрокурор Украини отметил, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который спросил его, возможно ли расследовать дело Байдена в Украине:

"Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция. Возможно, это будет юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины", - сказал Луценко.