Клинтон поддерживает импичмент Трампу
Об этом она заявила в эфире телеканала PeopleTV .
"Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента, - Ред.) легко или быстро, но это чрезвычайная ситуация. Эта последняя ситуация вокруг Украины, когда Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины для того, чтобы скомпрометировать бывшего вице-президента Байдена. А если не будет поддержки президента Украины, то страна потеряет военную помощь, которая ему необходима для защиты против друга Трампа Путина. Если это не преступление, я не знаю что ", - сказала Клинтон.
Она ссылалась на дополнительное сообщение о том, что Трамп прекратил в Конгрессе утверждать финансовую поддержку Украины, которая находится в конфликте с Россией к разговору с Зеленским о Байдене и его сыне.
"Президент Соединенных Штатов ежедневно изменяет нашей стране. Этот человек - это явная и нынешняя опасность для будущего США", - добавила Клинтон.
- Издание The Washington Post сообщало, что Трамп пытается заставить Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его соперника на выборах Джо Байдена.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на Зеленского с возможной требованием открыть расследование против семьи Байдена.
- Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
- Трамп заявил, что 25 сентября обнародует стенограмму разговора с Зеленским.
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