Клинтон поддерживает импичмент Трампу

25 сентября, 2019, 08:31

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа

Об этом она заявила в эфире телеканала PeopleTV .

"Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента, - Ред.) легко или быстро, но это чрезвычайная ситуация. Эта последняя ситуация вокруг Украины, когда Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины для того, чтобы скомпрометировать бывшего вице-президента Байдена. А если не будет поддержки президента Украины, то страна потеряет военную помощь, которая ему необходима для защиты против друга Трампа Путина. Если это не преступление, я не знаю что ", - сказала Клинтон.

Она ссылалась на дополнительное сообщение о том, что Трамп прекратил в Конгрессе утверждать финансовую поддержку Украины, которая находится в конфликте с Россией к разговору с Зеленским о Байдене и его сыне.

"Президент Соединенных Штатов ежедневно изменяет нашей стране. Этот человек - это явная и нынешняя опасность для будущего США", - добавила Клинтон.