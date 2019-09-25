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Espreso.tvОбществоКлинтон поддерживает импичмент Трампу

Клинтон поддерживает импичмент Трампу

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа

Об этом она заявила в эфире телеканала PeopleTV .

"Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента, - Ред.) легко или быстро, но это чрезвычайная ситуация. Эта последняя ситуация вокруг Украины, когда Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины для того, чтобы скомпрометировать бывшего вице-президента Байдена. А если не будет поддержки президента Украины, то страна потеряет военную помощь, которая ему необходима для защиты против друга Трампа Путина. Если это не преступление, я не знаю что ", - сказала Клинтон.

Она ссылалась на дополнительное сообщение о том, что Трамп прекратил в Конгрессе утверждать финансовую поддержку Украины, которая находится в конфликте с Россией к разговору с Зеленским о Байдене и его сыне.

"Президент Соединенных Штатов ежедневно изменяет нашей стране. Этот человек - это явная и нынешняя опасность для будущего США", - добавила Клинтон.

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