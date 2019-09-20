Разговор касался Украины: СМИ узнали подробности о звонке Трампа, который насторожил разведку США
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.
Газета пишет, что пока не ясно, было ли обещание, что вызвало тревогу у информатора, данное Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно разговаривал по телефону с Зеленским.
По данным источников Washington Post, обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки подать официальную жалобу своему руководству.
Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал жалобу заслуживающей доверия и сообщил об этом комитетам Конгресса США по надзору.
Пока не ясно, с кем именно говорил Трамп и что он пообещал.
Читайте также
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
Читайте также
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду