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Espreso.tvОбществоРазговор касался Украины: СМИ узнали подробности о звонке Трампа, который насторожил разведку США

Разговор касался Украины: СМИ узнали подробности о звонке Трампа, который насторожил разведку США


фото: reuters
Обращение информатора из числа американской разведки, связанное с телефонным разговором президента США Дональда Трампа с неназванным иностранным лидером, касается Украины

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.

Газета пишет, что пока не ясно, было ли обещание, что вызвало тревогу у информатора, данное Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно разговаривал по телефону с Зеленским.

По данным источников Washington Post, обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки подать официальную жалобу своему руководству.

Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал жалобу заслуживающей доверия и сообщил об этом комитетам Конгресса США по надзору.

Пока не ясно, с кем именно говорил Трамп и что он пообещал.

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