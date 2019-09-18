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Espreso.tvМирТрамп распорядился расширить санкции против Ирана

Трамп распорядился расширить санкции против Ирана


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США расширить санкции против Ирана

Об этом он написал в Twitter.

Трамп заявил о расширении санкций на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

"Я только что поручил министру финансов существенно увеличить санкции в отношении страны Иран", - написал Трамп.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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