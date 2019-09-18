Трамп распорядился расширить санкции против Ирана
18 сентября, 2019, 17:32
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США расширить санкции против Ирана
Об этом он написал в Twitter.
Трамп заявил о расширении санкций на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
"Я только что поручил министру финансов существенно увеличить санкции в отношении страны Иран", - написал Трамп.
I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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