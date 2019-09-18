Трамп распорядился расширить санкции против Ирана

18 сентября, 2019, 17:32

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США расширить санкции против Ирана

Об этом он написал в Twitter.

Трамп заявил о расширении санкций на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

"Я только что поручил министру финансов существенно увеличить санкции в отношении страны Иран", - написал Трамп.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.