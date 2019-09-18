Саудовская Аравия возобновила уровень поставок нефти, который был до атаки на НПЗ

18 сентября, 2019, 11:51

Министр энергетики Саудовской Аравиипринц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что поставки нефти в другие страны были восстановлены в прежнем объеме

Об этом сообщает Интерфакс .

Уровень поставок нефти восстановлен к объему, который был в субботу, 14 сентября.

Принц Абдель Азиз бен Сальман также отметил, что до конца сентября страна сможет возобновить добычу нефти до уровня, который был до атаки на НПЗ.