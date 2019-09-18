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Espreso.tvМирСаудовская Аравия возобновила уровень поставок нефти, который был до атаки на НПЗ

Саудовская Аравия возобновила уровень поставок нефти, который был до атаки на НПЗ


фото: reuters
Министр энергетики Саудовской Аравиипринц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что поставки нефти в другие страны были восстановлены в прежнем объеме

Об этом сообщает Интерфакс .

Уровень поставок нефти восстановлен к объему, который был в субботу, 14 сентября.

Принц Абдель Азиз бен Сальман также отметил, что до конца сентября страна сможет возобновить добычу нефти до уровня, который был до атаки на НПЗ.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются нефти и газа с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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