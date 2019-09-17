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Espreso.tvМирТрамп заявил, что хочет избежать войны с Ираном

Трамп заявил, что хочет избежать войны с Ираном


фото: REUTERS
После воинственной риторики о возможном ударе по Ирану, который США подозревают в обстреле нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии, Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать войны
Об этом президент США сказал в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает The Hill .
"Хочу ли я войны? Я не хочу войны ни с кем", - заявил Трамп.

В то же время он добавил, что имеет "самые мощные войска в мире" и назвал американские истребители, ракеты и другое вооружение "самое лучшее в своем роде".

"Учитывая все сказанное, мы, конечно, хотели бы избежать этого", - отметил Трамп, имея в виду потенциальный военный конфликт.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находится "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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