Трамп заявил, что хочет избежать войны с Ираном

"Хочу ли я войны? Я не хочу войны ни с кем", - заявил Трамп.

В то же время он добавил, что имеет "самые мощные войска в мире" и назвал американские истребители, ракеты и другое вооружение "самое лучшее в своем роде".

"Учитывая все сказанное, мы, конечно, хотели бы избежать этого", - отметил Трамп, имея в виду потенциальный военный конфликт.