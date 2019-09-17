Послы стран G7 отреагировали на пожар в доме Гонтаревой
17 сентября, 2019, 17:00
Послы стран Большой семерки (G7) назвали неприемлемым пожар в доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и приветствовали реакцию президента Зеленского на это событие
Соответствующее заявление разместила группа послов "Семерки" в Украине в Twitter.
"Группа послов G7 приветствует решимость и высказанную волю президента Владимира Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт", - говорится в заявлении дипломатов.
G7 Ambassadors group welcomes the determination and the expressed will of President @ZelenskyyUa to shed full light on this unacceptable act. @APUkraine #RuleofLaw #NBU #Security pic.twitter.com/dla8hKJDFW- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 17 сентября 2019
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- Напомним, что 17 сентября, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
- Сама она не верит в то, что ее дом подожгли в отместку за закрытие коммерческих банков во время чистки рынка.
- 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и пожог машины ее невестки связанными событиями.
- Представительства США и ЕС требуют немедленно расследовать поджог дома Гонтаревой.
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