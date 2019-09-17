США и ЕС требуют немедленно расследовать поджог дома Гонтаревой

17 сентября, 2019, 16:27

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки призвали правоохранительные органы Украины немедленно расследовать поджог дома экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой

Об этом говорится в заявлениях дипломатических представительств США и Евросоюза.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским чиновникам, призывая к срочному и тщательного расследования поджога дома бывшего главы НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - указано в заявлении, опубликованном на страницах посольства США в Украине в Facebook и Twitter.

В обнародованном в Twitter заявлении делегации ЕС в Украине говорится: "Последние очевидные серии нападений на прежнюю главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных".

Recent apparent series of attacks against the person and property of the former Governor of the NBU is unacceptable, as the UA President said this morning.We expect law enforcement agencies to investigate and bring those responsible to justice w / out delay. https://t.co/OCwMCapFM0 - EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 17 сентября 2019

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