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Espreso.tvОбществоСША и ЕС требуют немедленно расследовать поджог дома Гонтаревой

США и ЕС требуют немедленно расследовать поджог дома Гонтаревой


фото: reuters
Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки призвали правоохранительные органы Украины немедленно расследовать поджог дома экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой

Об этом говорится в заявлениях дипломатических представительств США и Евросоюза.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским чиновникам, призывая к срочному и тщательного расследования поджога дома бывшего главы НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - указано в заявлении, опубликованном на страницах посольства США в Украине в Facebook и Twitter.

В обнародованном в Twitter заявлении делегации ЕС в Украине говорится: "Последние очевидные серии нападений на прежнюю главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных".

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  • Напомним, что 17 сентября, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
  • Сама она не верит в то, что ее дом подожгли в отместку за закрытие коммерческих банков во время чистки рынка.
  • 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и поджог машины ее невестки связанными событиями.
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