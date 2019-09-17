Неопознанные беспилотники совершили атаку на строения на сирийско-иракской границе

17 сентября, 2019, 15:55

Во вторник ночью, 17 сентября, неизвестные беспилотники нанесли удар по зданиям вблизи сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, беспилотники в районе города Абу-Камаль нанесли удар по позициям боевиков "Хашид Шааби", или "Народных мобилизационных сил", которых поддерживает Иран. В результате инцидента никто не пострадал.

Источники в области безопасности в Ираке сообщили, что атака беспилотного летательного аппарата поразила сирийскую территорию в Абу-Камале, не предоставив дополнительной информации.