Неопознанные беспилотники совершили атаку на строения на сирийско-иракской границе
17 сентября, 2019, 15:55
Во вторник ночью, 17 сентября, неизвестные беспилотники нанесли удар по зданиям вблизи сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, беспилотники в районе города Абу-Камаль нанесли удар по позициям боевиков "Хашид Шааби", или "Народных мобилизационных сил", которых поддерживает Иран. В результате инцидента никто не пострадал.
Источники в области безопасности в Ираке сообщили, что атака беспилотного летательного аппарата поразила сирийскую территорию в Абу-Камале, не предоставив дополнительной информации.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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