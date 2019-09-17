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Espreso.tvМирНеопознанные беспилотники совершили атаку на строения на сирийско-иракской границе

Неопознанные беспилотники совершили атаку на строения на сирийско-иракской границе


фото: corporatedispatch
Во вторник ночью, 17 сентября, неизвестные беспилотники нанесли удар по зданиям вблизи сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, беспилотники в районе города Абу-Камаль нанесли удар по позициям боевиков "Хашид Шааби", или "Народных мобилизационных сил", которых поддерживает Иран. В результате инцидента никто не пострадал.

Источники в области безопасности в Ираке сообщили, что атака беспилотного летательного аппарата поразила сирийскую территорию в Абу-Камале, не предоставив дополнительной информации.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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