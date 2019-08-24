24 августа, 2019, 07:06

Сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости

В этом году украинцы увидят новый формат празднования, который предложил президент Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV .

Вместо военного парада на Крещатике должен пройти Марш достоинства. В то же время ветераны войны на Донбассе организуют собственный марш ко Дню Независимости, который пройдет утром 24 августа в центре Киева.

Марш достоинства начнется в 09:30. После минуты молчания прозвучит сто ударов колоколов в память о Героях Небесной сотни.

В Марше достоинства примут участие военные, учителя, медики, спортсмены, а также президент с семьей и другие высокопоставленные лица.

Сбор участников Марша защитников запланирован на 10:00 в парке Шевченко. Стартует марш в 11:00 от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко.

Участники марша пойдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до Майдана Независимости.

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