Украина празднует День Независимости
В этом году украинцы увидят новый формат празднования, который предложил президент Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV .
Вместо военного парада на Крещатике должен пройти Марш достоинства. В то же время ветераны войны на Донбассе организуют собственный марш ко Дню Независимости, который пройдет утром 24 августа в центре Киева.
Марш достоинства начнется в 09:30. После минуты молчания прозвучит сто ударов колоколов в память о Героях Небесной сотни.
В Марше достоинства примут участие военные, учителя, медики, спортсмены, а также президент с семьей и другие высокопоставленные лица.
Сбор участников Марша защитников запланирован на 10:00 в парке Шевченко. Стартует марш в 11:00 от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко.
Участники марша пойдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до Майдана Независимости.
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- 9 июля президент Владимир Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада.
- Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Марш достоинства должен заменить парад. Богдан назвал парад "недешевой демонстрацией техники в советских традициях".
- Подготовкой Марша от ОПУ занимается клипмейкер Алан Бадоев .
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