День Независимости: подготовкой марша от ОПГ занимается клипмейкер Алан Бадоев, - военный
15 августа, 2019, 11:59
На ВПП АНТК "Антонов" продолжается репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада
Об этом военный ВСУ Андрей Кобзарь сообщил в Facebook.
Отмечается, что на территорию "Антонова" прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Среди прочих на репетиции присутствовали люди из "Квартала".
"Руководить подготовкой парада прибыл сам Алан Бадоев", - отметил Кобзарь.
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