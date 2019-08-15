День Независимости: подготовкой марша от ОПГ занимается клипмейкер Алан Бадоев, - военный

15 августа, 2019, 11:59

На ВПП АНТК "Антонов" продолжается репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада

Об этом военный ВСУ Андрей Кобзарь сообщил в Facebook.

Отмечается, что на территорию "Антонова" прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Среди прочих на репетиции присутствовали люди из "Квартала".

"Руководить подготовкой парада прибыл сам Алан Бадоев", - отметил Кобзарь.