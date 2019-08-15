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Espreso.tvОбществоДень Независимости: подготовкой марша от ОПГ занимается клипмейкер Алан Бадоев, - военный

День Независимости: подготовкой марша от ОПГ занимается клипмейкер Алан Бадоев, - военный

На ВПП АНТК "Антонов" продолжается репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада

Об этом военный ВСУ Андрей Кобзарь сообщил в Facebook.

Отмечается, что на территорию "Антонова" прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Среди прочих на репетиции присутствовали люди из "Квартала".

"Руководить подготовкой парада прибыл сам Алан Бадоев", - отметил Кобзарь.

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