Без военного парада: Зеленский рассказал о новом формате празднования Дня Независимости

9 июля, 2019, 18:31

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении на Facebook.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо этого парада лучше выделить деньги нашим героям, военным. И мы решили в этом году выделить 300 млн гривень на премии всем нашим военным", - сказал президент.

Зеленский отметил, что празднование Дня Независимости будет, но в новом формате.