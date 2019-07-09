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Espreso.tvОбществоБез военного парада: Зеленский рассказал о новом формате празднования Дня Независимости

Без военного парада: Зеленский рассказал о новом формате празднования Дня Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будут использованы государственные средства, предназначенные на военный парад

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении на Facebook.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо этого парада лучше выделить деньги нашим героям, военным. И мы решили в этом году выделить 300 млн гривень на премии всем нашим военным", - сказал президент.

Зеленский отметил, что празднование Дня Независимости будет, но в новом формате.

  • Напомним, 3 июля Движение Ветеранов Украины получило ответ от Администрации Президента на запрос о проведении в Киеве военного парада в честь Дня Независимости.

 

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