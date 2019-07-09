Без военного парада: Зеленский рассказал о новом формате празднования Дня Независимости
9 июля, 2019, 18:31
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будут использованы государственные средства, предназначенные на военный парад
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении на Facebook.
"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо этого парада лучше выделить деньги нашим героям, военным. И мы решили в этом году выделить 300 млн гривень на премии всем нашим военным", - сказал президент.
Зеленский отметил, что празднование Дня Независимости будет, но в новом формате.
- Напомним, 3 июля Движение Ветеранов Украины получило ответ от Администрации Президента на запрос о проведении в Киеве военного парада в честь Дня Независимости.
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