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Espreso.tvОбществоВместо парада - шествие достоинства: Богдан рассказал о новом формате празднования Дня Независимости

Вместо парада - шествие достоинства: Богдан рассказал о новом формате празднования Дня Независимости


фото: president.gov.ua
Председатель Офиса президента заявил, что шествие достоинства должно заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях"

Об этом Андрей Богдан рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

Отмечается, что в День независимости состоится шествие достоинства, что станет празднованием в новом формате.

"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призван положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии примут участие медики, учителя, дипломаты, спортсмены и волонтеры ", - сообщил Богдан.

Он отметил, что действо будет "современным в идеологическом и техническом аспекте".

В ходе примет участие Владимир Зеленский и руководители государства. Зеленский обратится к украинскому народу. В центре Киева состоится концерт.

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