Площадь готовят ко Дню Независимости. Фоторепортаж
23 августа, 2019, 18:33
24 августа в Украине будут праздновать 28-й День Независимости
Об этом передает Еспресо.TV
Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Марш достоинства должен заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях".
Подготовкой Марша от ОПУ занимается клипмейкер Алан Бадоев. Как происходила репетиция - смотрите фоторепортаж.
В то же время ветераны войны на Донбассе организовали собственный парад ко Дню Независимости. Маршрут
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