Площадь готовят ко Дню Независимости. Фоторепортаж

23 августа, 2019, 18:33

24 августа в Украине будут праздновать 28-й День Независимости

Об этом передает Еспресо.TV

Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Марш достоинства должен заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях".

Подготовкой Марша от ОПУ занимается клипмейкер Алан Бадоев. Как происходила репетиция - смотрите фоторепортаж.

В то же время ветераны войны на Донбассе организовали собственный парад ко Дню Независимости. Маршрут