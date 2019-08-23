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Espreso.tvОбществоПлощадь готовят ко Дню Независимости. Фоторепортаж

Площадь готовят ко Дню Независимости. Фоторепортаж

24 августа в Украине будут праздновать 28-й День Независимости

Об этом передает Еспресо.TV

Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Марш достоинства должен заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях".

Подготовкой Марша от ОПУ занимается клипмейкер Алан Бадоев. Как происходила репетиция - смотрите фоторепортаж.

В то же время ветераны войны на Донбассе организовали собственный парад ко Дню Независимости. Маршрут

 

 

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