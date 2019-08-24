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Espreso.tvОбществоКак Украина праздновала День Независимости. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Украина праздновала День Независимости. ФОТОРЕПОРТАЖ


фото: president.gov.ua
В субботу, 24 августа 2019 года, в украинской столице состоялись сразу две масштабных акции, призванные почтить Героев Нации как среди гражданских, так и среди военных

На 08.00 в Святой Софии собрались предстоятели разных украинских церквей и религиийних общин (в т.ч. не христианской), чтобы осуществить Молебен за Украину . Богослужение начинал глава Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.

В 09:30 на Майдане Независимости команда действующего президента Владимира Зеленского начала Шествие Достоинства, призванное стать "новым форматом" сегодняшнего праздника. Им был заменен традиционный военный парад на 24 августа.

Гостей приветствовал глава государства с супругой, а к музыкальному оформлению непосредственно присоединились выдающийся композитор Мирослав Скорик и певица Тина Кароль. Режиссером действа выступил кпип-мейкер Алан Бадоев. Им было привлечено много детей, музыкантов, а также военнослужащих Вооруженных Сил и Национальной гвардии, часть из которых получила награды от президента.















Вместе с тем на 10:00 в парке возле Национального университета стали собираться участники войны на Востоке, ветераны, родственники погибших Героев, волонтеры и капелланы, которые выдвинулись с альтернативным официальным мероприятием Маршем защитников Украины . Их колонна, которая, по разным оценкам, насчитывала от 15 до 30 тыс. человек, спустилась по бульвару Тараса Шевченко до Бессарабской площади, после чего двинулась по Крещатику в сторону Майдана и Европейской площади. Зрелище было очень масштабным и одновременно чрезвычайно эмоциональным. Вдоль дороги люди вставали на колени и бросали цветы участникам Марша.




















Закончился Марш молитвой о павших воинах, которая имела место на Михайловской площади. Еще какая-то часть колонны пошла в Офис президента с требованиями под общим лозунгом "Нет - капитуляции!" .

По данным Нацполиции, на пике обоих акции в Киеве вместе было 50 тыс. человек.

Фото: president.gov.ua, espreso.tv

 

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