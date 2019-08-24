Учаcтники Марша защитников Украины собрались на молитву за павших в борьбе за Независимость
24 августа, 2019, 13:29
В завершение сегодняшнего альтернативного государственным мероприятиям Марша защитников Украины присоединились к молитве за павших в борьбе за независимость
Богослужение совершается возле Михайловского собора, передает Еспресо.TV .
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