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Espreso.tvОбществоУчаcтники Марша защитников Украины собрались на молитву за павших в борьбе за Независимость

Учаcтники Марша защитников Украины собрались на молитву за павших в борьбе за Независимость

В завершение сегодняшнего альтернативного государственным мероприятиям Марша защитников Украины присоединились к молитве за павших в борьбе за независимость

Богослужение совершается возле Михайловского собора, передает Еспресо.TV .

 

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