В Святой Софии проходит межцерковный Молебен за Украину

24 августа, 2019, 08:04

В столичном Софийском соборе в 08:00 утра субботы, 24 августа 2019 года, начался молебен за Украину

Первым богослужения начал предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний.

После этого богослужение продолжил глава Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Святослав.

Также к молебню присоединились руководители других церквей и религиозных организаций Украины, в т.ч. общин иудеи и мусульман.

Священнослужители, в частности, обратились к Всевышнему с просьбой о помощи украинским воинам и о защите всего украинского народа.

Среди присутствующих - пятый президент Петр Порошенко с женой Мариной и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.