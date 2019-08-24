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Espreso.tvОбщество"Нет - капитуляции!". Часть Марша защитников пришла к офису президента и озвучила свои требования

"Нет - капитуляции!". Часть Марша защитников пришла к офису президента и озвучила свои требования

Под зданием Офиса президента в Киеве около сотни человек участвуют в акции против капитуляции в интересах России

Возле президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые перед этим присоединились к Маршу защитников Украине, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет.

Серпед присутствующих, в частности, можно заметить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-главу Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туку.

Они объявили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали соответствующие бумаги представителю офиса главы государства.

Присутствующие требуют:

  • опровергнуть утверждение, которое тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ, несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;
  • запретить приезжать в Украину представителям российских СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала юридических и физических лиц;
  • противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;
  • противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменению закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;
  • осудить заявление руководителя офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;
  • разъяснить выражение президента Украины о "другой стороне" во время комментирования российско-украинской войны;
  • обратиться в президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;
  • выступить за возобновление работы Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Организатором акции является волонтер Мирослав Гай.

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