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Espreso.tvОбществоВ Нацполиции подсчитали, сколько людей в Киеве присоединилось к массовым мероприятиям ко Дню Независимости

В Нацполиции подсчитали, сколько людей в Киеве присоединилось к массовым мероприятиям ко Дню Независимости

В Киеве в торжественных мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Депатарамент коммуникаций Национальной полиции.

"Сейчас основные мероприятия закончились. В Шествии участвовали около 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек", - рассказал Крищенко.

"А уже на Майдане Независимости в целом собралось около 50 тыс. граждан", - добавил он.

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