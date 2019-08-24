В Нацполиции подсчитали, сколько людей в Киеве присоединилось к массовым мероприятиям ко Дню Независимости

24 августа, 2019, 17:29

В Киеве в торжественных мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Депатарамент коммуникаций Национальной полиции.

"Сейчас основные мероприятия закончились. В Шествии участвовали около 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек", - рассказал Крищенко.

"А уже на Майдане Независимости в целом собралось около 50 тыс. граждан", - добавил он.