В центре Киева начинается Марш защитников
24 августа, 2019, 10:56
В центре Киева, возле парка Шевченко начинается Марш защитников Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Участников Марша защитников в парке Шевченко в Киеве встретили аплодисментами
Организаторы мероприятия ожидают почти 10 000 участников.
Сбор участников Марша защитников был запланирован на 10:00 в парке Шевченко. Стартует марш в 11:00 от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко.
Участники марша пойдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до Майдана Незалежности.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики