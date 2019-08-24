В центре Киева начинается Марш защитников

24 августа, 2019, 10:56

В центре Киева, возле парка Шевченко начинается Марш защитников Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Участников Марша защитников в парке Шевченко в Киеве встретили аплодисментами

Организаторы мероприятия ожидают почти 10 000 участников.

Сбор участников Марша защитников был запланирован на 10:00 в парке Шевченко. Стартует марш в 11:00 от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко.

Участники марша пойдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до Майдана Незалежности.