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Espreso.tvОбщество"Представьте, что сосед отобрал у Вас двоих детей", - Зеленский о российской агрессии

"Представьте, что сосед отобрал у Вас двоих детей", - Зеленский о российской агрессии


фото: facebook.com/zelenskiy95
Потерю в результате захвата россиянами украинских Крыма и Донбасса действующий глава государства Владимир Зеленский сравнил с тем, если бы определенную семью сосед силой лишил двух детей

Об этом он заявил утром в субботу, 24 августа 2019 года, во время торжеств ко Дню Независимости на Майдане в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень просто, очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у Вас двоих детей. Первого ребенка просто похитил - ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят:" Но мы не забирали Вашего ребенка, он же захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание и, вообще, кто Вам сказал, что это Ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше. У нас прекрасный приют - у моря, под солнышком ", - отметил Зеленский.

Далее он остановился на «обеспокоенных" действиями страны-агрессора стран Запада.

"И вот прошло пять лет и те, кто был так обеспокоен, говорят:" Да как все нормально, ребенок за Вами уже не плачет. И, вообще, не сильно он на Вас похож ". Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок", - привел параллель президент.

"А второго Вашего ребенка закрыли в детской комнате, - перешел Зеленский на Донбасс. - И поставили вооруженную охрану. Вам говорят:" Какая охрана? Там никого нет. И Вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной Ваш ребенок плачет, но Вы никак не можете туда зайти ".

"Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценные, ведь наша семья неполная. Но наступит день и мы обязательно соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", - заверил президент.

 

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