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Espreso.tvОбществоПостановщикам Марша достоинства Бадоеву и Коляденко не платили из госбюджета, - ОПУ

Постановщикам Марша достоинства Бадоеву и Коляденко не платили из госбюджета, - ОПУ

Клипмейкеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко за организацию Марша достоинства не платили из средств государственного бюджета

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос, передает ZIK .

"Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась", - говорится в ответе.

Как происходила репетиция этого Марша - смотрите фоторепортаж.

  • Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Марш достоинства должен заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях".
  • Подготовкой Марша от ОПГ занимается клипмейкер Алан Бадоев. Как происходила репетиция - смотрите фоторепортаж.
  • В то же время ветераны войны на Донбассе организовали собственный парад ко Дню Независимости. Маршрут
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