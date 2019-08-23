Постановщикам Марша достоинства Бадоеву и Коляденко не платили из госбюджета, - ОПУ
23 августа, 2019, 19:27
Клипмейкеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко за организацию Марша достоинства не платили из средств государственного бюджета
Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос, передает ZIK .
"Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась", - говорится в ответе.
Как происходила репетиция этого Марша - смотрите фоторепортаж.
- Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Марш достоинства должен заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях".
- Подготовкой Марша от ОПГ занимается клипмейкер Алан Бадоев. Как происходила репетиция - смотрите фоторепортаж.
- В то же время ветераны войны на Донбассе организовали собственный парад ко Дню Независимости. Маршрут
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