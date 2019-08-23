Постановщикам Марша достоинства Бадоеву и Коляденко не платили из госбюджета, - ОПУ

23 августа, 2019, 19:27

Клипмейкеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко за организацию Марша достоинства не платили из средств государственного бюджета

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос, передает ZIK .

"Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась", - говорится в ответе.

Как происходила репетиция этого Марша - смотрите фоторепортаж.