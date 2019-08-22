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Espreso.tvОбществоНа Крещатике состоялась репетиция "Ходы достоинства". Фоторепортаж

На Крещатике состоялась репетиция "Ходы достоинства". Фоторепортаж

24 августа на Крещатике впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более 7 минут, который выполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов

Об этом сообщает Еспресо. TV.

Хода достоинства на День Независимости начнется в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни в память героев.

Народная артистка Украины Тина Кароль выполнит вживую часть государственного гимна. Кроме нее, выступит певица ONUKA - Ната Жижченко - и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая.

 

 

 

 

 

Также состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Мероприятие завершится праздничным шествием.

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