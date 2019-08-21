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Espreso.tvОбществоМарш защитников на День Независимости. Маршрут

Марш защитников на День Независимости. Маршрут

24 августа сбор на Марш защитников начнется в 10:00 возле парка Шевченко

По движение участников будут отвечать специальные стюарды - их около 100 человек. Внутри колонны будет 20 групп в 12 человек.

Маршрут движения колонны выглядит так:

  • Парк Шевченко (11:00)
  • Бессарабская площадь;
  • Крещатик;
  • Площадь Независимости;
  • Михайловский собор (14:00).
  • В конечной точке, Михайловском соборе, проведут молебен.

Вход на марш оснастят рамками, запрещено проносит любые опасные предметы.

Читайте также: В Киеве на День Независимости перекроют часть улиц. Карта

Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада.

Ветераны войны на Донбассе призвали организовать собственный парад в Дня Независимости.

 

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