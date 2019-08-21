Марш защитников на День Независимости. Маршрут
21 августа, 2019, 14:39
24 августа сбор на Марш защитников начнется в 10:00 возле парка Шевченко
По движение участников будут отвечать специальные стюарды - их около 100 человек. Внутри колонны будет 20 групп в 12 человек.
Маршрут движения колонны выглядит так:
- Парк Шевченко (11:00)
- Бессарабская площадь;
- Крещатик;
- Площадь Независимости;
- Михайловский собор (14:00).
- В конечной точке, Михайловском соборе, проведут молебен.
Вход на марш оснастят рамками, запрещено проносит любые опасные предметы.
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Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада.
Ветераны войны на Донбассе призвали организовать собственный парад в Дня Независимости.
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