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Espreso.tvОбществоЗеленский пообщался с Туском относительно России и G7

Зеленский пообщался с Туском относительно России и G7

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Туск поддержал беспокойство Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России в "Группу семи".

Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее было в свое время исключено, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита 24-26 августа во Франции.

  • Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
  • Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
  • ЕС против безусловного возвращения России в G8
  • Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.
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