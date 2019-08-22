Зеленский пообщался с Туском относительно России и G7

22 августа, 2019, 21:41

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Туск поддержал беспокойство Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России в "Группу семи".

Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее было в свое время исключено, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита 24-26 августа во Франции.