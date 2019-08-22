Зеленский пообщался с Туском относительно России и G7
22 августа, 2019, 21:41
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Туск поддержал беспокойство Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России в "Группу семи".
Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее было в свое время исключено, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.
Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита 24-26 августа во Франции.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
- ЕС против безусловного возвращения России в G8
- Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.
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