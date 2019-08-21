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Espreso.tvОбществоТина Кароль споет Гимн Украины на ходе от Зеленского

Тина Кароль споет Гимн Украины на ходе от Зеленского

Украинская певица Тина Кароль исполнит Гимн Украины на ходе в День Независимости, который организует Офис президента Украины

Об этом сообщил pr-менеджер артистки Павел Орлов в Facebook.

"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Ходы Достоинства ко Дню Независимости", - сообщил Орлов.

"Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом, родиной", - подписала видео с репетиции Гимна Тина Кароль.

Напомним, что подготовкой марша от ОПГ занимаются клипмейкер Алан Бадоев и хореограф-постановщик Елена Коляденко.

Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада  Ходу достоинства.

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