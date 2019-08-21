Тина Кароль споет Гимн Украины на ходе от Зеленского
Об этом сообщил pr-менеджер артистки Павел Орлов в Facebook.
"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Ходы Достоинства ко Дню Независимости", - сообщил Орлов.
"Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом, родиной", - подписала видео с репетиции Гимна Тина Кароль.
Напомним, что подготовкой марша от ОПГ занимаются клипмейкер Алан Бадоев и хореограф-постановщик Елена Коляденко.
Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Ходу достоинства.
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