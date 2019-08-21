Пожар в "Токио Стар" убил пару влюбленных и забрал дочь у отца

21 августа, 2019, 22:10

Сумчанин Александр Долгих потерял в одесской гостинице "Токио Стар" дочь и жену, а пара влюбленных из Киева сгорела заживо держась за руки

Об этом сообщает ТСН.

Александр Долгих остановился с женой и дочерью на ночь в одесской гостинице "Токио Стар". Когда загорелось, он бросился к единственному в коридоре огнетушителю, но вернуться к своим родным уже не успел. С обожженными ногами Александр попал в больницу.

"Огонь в коридоре был такой, что я не знаю, как остался жив. Потолок падал, пластик весь капал на меня. Я бежал по горячему пластику и почувствовал, что идти не могу. Я выскочил на выход, где были пожарные. Я им сказал, что в 825 комнате есть живые ребенок и женщина", - вспоминает пострадавший.

Его жену уже похоронили на Сумщине, а тело 10-летней дочери он хочет увезти домой самостоятельно, когда выздоровеет. Сейчас угрозы жизни ни одному пострадавшему нет, говорят медики.

24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита, погибшие в пожаре "Токио Стар" тоже заехали в Одессу только на день. Пара приехала погулять и после ночевки в отеле должны были возвращаться домой в Киев, сообщила сестра погибшего Евгения Анна.

"Я до последнего не верила, что с Женей это произошло. Все думала, что у него, может, телефон украли или что-то еще. Мы вместе отдыхали в Росейке (Татарбунарский район Одесской области), но они хотели заехать в Одессу погулять, потому что никогда там не были. Женя говорил, что хоть и служил в Одессе (в пограничных войсках), но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев", - рассказала сестра Евгения .

Сестра сообщила, что 16 августа в 23:16 брат еще был на связи.

"В 23:16 они еще были на связи 16 августа, а рано утром мне позвонил его друг, с которым они в Одессе встречались. Они гуляли, потом друг провел их в гостиницу, еще говорил - "оставайтесь на ночь у меня". Но брат мой говорил "хочу побыть с Маргаритой наедине", - добавила Анна.

Сестра погибшего добавила, что Евгений и Маргарита работали поварами в престижном ресторане столичного Гидропарка, где и познакомились. На момент семейного отдыха на море встречались всего два-три месяца. Женя после приезда с моря собирался повести любимую в ЗАГС.