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Espreso.tvОбществоПожар в "Токио Стар": среди погибших, - гражданка Австралии и ребенок

Пожар в "Токио Стар": среди погибших, - гражданка Австралии и ребенок


фото: Reuters
Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"

Об этом на совещании в мэрии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, пишет " Думская ".

По его словам, среди них 5 украинцев: 2 жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

Всего, напомним, пожар унес 9 жизней, в том числе 1 ребенок.

  • В Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли 9 человек .
  • Нацполиция назвала основные версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности или неосторожное использование огня.
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