Пожар в "Токио Стар": среди погибших, - гражданка Австралии и ребенок

19 августа, 2019, 11:33

Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"

Об этом на совещании в мэрии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, пишет " Думская ".

По его словам, среди них 5 украинцев: 2 жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

Всего, напомним, пожар унес 9 жизней, в том числе 1 ребенок.