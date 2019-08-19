Сгоревший отель "Токио Стар" по документам значится как склад

19 августа, 2019, 20:53

Здание сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" по документам считалось складом

Об этом сообщает "Думская".

Согласно данным Одесской Государственной архитектурно-строительной инспекции в декларациях, которые выдавала Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, здание отеля значится как "складские помещения". Никаких документов о переоборудовании помещений в отель в госслужбу не поступало.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", - сообщил заместитель директора департамента ГАСК в Одесской области Игорь Черкасов.

Как заявила исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова, эта информация может стать поводом для открытия нового уголовного производства относительно правомерности выдачи разрешений.