//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСгоревший отель "Токио Стар" по документам значится как склад

Сгоревший отель "Токио Стар" по документам значится как склад

Здание сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" по документам считалось складом

Об этом сообщает "Думская".

Согласно данным Одесской Государственной архитектурно-строительной инспекции в декларациях, которые выдавала Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, здание отеля значится как "складские помещения". Никаких документов о переоборудовании помещений в отель в госслужбу не поступало.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", - сообщил заместитель директора департамента ГАСК в Одесской области Игорь Черкасов.

Как заявила исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова, эта информация может стать поводом для открытия нового уголовного производства относительно правомерности выдачи разрешений.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенном на ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
  • 18 августа правоохранители задержали Черного.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать