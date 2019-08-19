Сгоревший отель "Токио Стар" по документам значится как склад
Об этом сообщает "Думская".
Согласно данным Одесской Государственной архитектурно-строительной инспекции в декларациях, которые выдавала Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, здание отеля значится как "складские помещения". Никаких документов о переоборудовании помещений в отель в госслужбу не поступало.
"Мы подняли документы и нашли пять деклараций. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", - сообщил заместитель директора департамента ГАСК в Одесской области Игорь Черкасов.
Как заявила исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова, эта информация может стать поводом для открытия нового уголовного производства относительно правомерности выдачи разрешений.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенном на ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
- 18 августа правоохранители задержали Черного.
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