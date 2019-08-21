Пожар в гостинице "Токио Стар": установили личность еще одной жертвы
21 августа, 2019, 16:39
21 августа установили личность еще одного человека из числа погибших при пожаре в одесской гостинице
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
"Женщина - жительница Сумской области, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.
Мероприятия по идентификации еще двух человек - ребенка и мужчины продолжаются.
Итак, установлены личности семерых погибших.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенной на ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
- 18 августа правоохранители задержали Черного.
- Позже выяснилось, что здание сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" по документам считалось складом .
- Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар".
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики