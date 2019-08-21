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Espreso.tvОбществоПожар в гостинице "Токио Стар": установили личность еще одной жертвы

Пожар в гостинице "Токио Стар": установили личность еще одной жертвы

21 августа установили личность еще одного человека из числа погибших при пожаре в одесской гостинице

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Женщина - жительница Сумской области, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Мероприятия по идентификации еще двух человек - ребенка и мужчины продолжаются.

Итак, установлены личности семерых погибших.

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