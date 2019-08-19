Германия готова к Brexit без соглашения с ЕС, - Меркель
19 августа, 2019, 09:03
Канцлер Германии заявила, что будет прилагать усилия, чтобы найти решение до последнего дня переговоров
Об этом канцлер Ангела Меркель сказала 18 августа в Берлине, передает " Радио Свобода".
Для правительства Германии выход Великобритании из Европейского Союза без договора не станет неожиданностью.
"Мы готовы к любому варианту, мы можем это сказать, даже если не будет соглашения. Но в любом случае я буду прилагать усилия, чтобы найти решение, до последнего дня переговоров", - сказала Меркель.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем , если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- Джонсон в случае жесткого Brexit создал военный кабинет
- Он даже установил в своем кабинете в резиденции цифровые часы , которые отсчитывают, сколько осталось до выхода страны из состава ЕС
- Зато в сентябре парламент Великобритании попытается воспрепятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.
- 9 августа премьер-министр Великобритании направил всем государственным чиновникам письмо по подготовке к выходу из Европейского Союза без каких-либо соглашений.
- Согласно опросу, большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой".
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