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Espreso.tvМирГермания готова к Brexit без соглашения с ЕС, - Меркель

Германия готова к Brexit без соглашения с ЕС, - Меркель

Канцлер Германии заявила, что будет прилагать усилия, чтобы найти решение до последнего дня переговоров

Об этом канцлер Ангела Меркель сказала 18 августа в Берлине, передает " Радио Свобода".

Для правительства Германии выход Великобритании из Европейского Союза без договора не станет неожиданностью.

"Мы готовы к любому варианту, мы можем это сказать, даже если не будет соглашения. Но в любом случае я буду прилагать усилия, чтобы найти решение, до последнего дня переговоров", - сказала Меркель.

 

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