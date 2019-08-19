Германия готова к Brexit без соглашения с ЕС, - Меркель

19 августа, 2019, 09:03

Канцлер Германии заявила, что будет прилагать усилия, чтобы найти решение до последнего дня переговоров

Об этом канцлер Ангела Меркель сказала 18 августа в Берлине, передает " Радио Свобода".

Для правительства Германии выход Великобритании из Европейского Союза без договора не станет неожиданностью.

"Мы готовы к любому варианту, мы можем это сказать, даже если не будет соглашения. Но в любом случае я буду прилагать усилия, чтобы найти решение, до последнего дня переговоров", - сказала Меркель.