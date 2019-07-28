Джонсон на случай жесткого Brexit создал военный кабинет
28 июля, 2019, 22:04
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет на случай выхода из Евросоюза без соглашения
Об этом со ссылкой на The Sunday Times сообщает LIGA.net.
Так называемый военный кабинет создан в рамках мероприятий по активизации подготовки к выходу из Европейского Союза без соглашения. Отмечается, что в правительстве считают, что перспектива Brexit без соглашения становится все более реальной.
Министр, ответственный за подготовку к выходу страны из ЕС, Майкл Гоув заявил, что правительство работает исходя из предположения, что Брюссель не станет обсуждать новое соглашение.
По плану, новый премьер Борис Джонсон будет принимать каждое решение по поводу дальнейшей политики Brexit вместе с командой шести министров, которые поддерживают выход без соглашения.
- Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.
- В тот же день он объявил состав нового Кабинета, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
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