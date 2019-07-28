Джонсон на случай жесткого Brexit создал военный кабинет

28 июля, 2019, 22:04

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет на случай выхода из Евросоюза без соглашения

Об этом со ссылкой на The Sunday Times сообщает LIGA.net.

Так называемый военный кабинет создан в рамках мероприятий по активизации подготовки к выходу из Европейского Союза без соглашения. Отмечается, что в правительстве считают, что перспектива Brexit без соглашения становится все более реальной.

Министр, ответственный за подготовку к выходу страны из ЕС, Майкл Гоув заявил, что правительство работает исходя из предположения, что Брюссель не станет обсуждать новое соглашение.

По плану, новый премьер Борис Джонсон будет принимать каждое решение по поводу дальнейшей политики Brexit вместе с командой шести министров, которые поддерживают выход без соглашения.