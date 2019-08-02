Премьер Британии Джонсон установил в своей резиденции часы с обратным отсчетом до Brexit

2 августа, 2019, 10:22

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем кабинете в резиденции установил цифровые часы, которые отсчитывают, сколько осталось до выхода страны из состава ЕС

Об этом пишет Mirror.

"Цифровые часы доставили в резиденцию в пятницу, 2 августа, за 91 день до того, как премьер сказал, что мы выйдем из состава ЕС, сделаем это или умрем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вторые часы. Первые установили в штаб-квартире Консервативной партии.

Напомним, что Джонсон запланировал Brexit на 31 октября.