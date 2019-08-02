Премьер Британии Джонсон установил в своей резиденции часы с обратным отсчетом до Brexit
2 августа, 2019, 10:22
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем кабинете в резиденции установил цифровые часы, которые отсчитывают, сколько осталось до выхода страны из состава ЕС
Об этом пишет Mirror.
"Цифровые часы доставили в резиденцию в пятницу, 2 августа, за 91 день до того, как премьер сказал, что мы выйдем из состава ЕС, сделаем это или умрем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это вторые часы. Первые установили в штаб-квартире Консервативной партии.
Напомним, что Джонсон запланировал Brexit на 31 октября.
- 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.
- В тот же день он объявил состав нового Кабинета, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- Джонсон на случай жесткого Brexit создал военный кабинет
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