//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПремьер Британии Джонсон установил в своей резиденции часы с обратным отсчетом до Brexit

Премьер Британии Джонсон установил в своей резиденции часы с обратным отсчетом до Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем кабинете в резиденции установил цифровые часы, которые отсчитывают, сколько осталось до выхода страны из состава ЕС

Об этом пишет Mirror.

"Цифровые часы доставили в резиденцию в пятницу, 2 августа, за 91 день до того, как премьер сказал, что мы выйдем из состава ЕС, сделаем это или умрем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вторые часы. Первые установили в штаб-квартире Консервативной партии.

Напомним, что Джонсон запланировал Brexit на 31 октября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

2 августа, 2019 пятница

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать