Большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой", - опрос
13 августа, 2019, 10:18
Большинство британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен вывести Британию из Евросоюза "любой ценой", даже если это предусматривает приостановление работы парламента
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу the Daily Telegraph, сообщает Reuters .
Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему достичь изменения соглашения о выходе из Брюсселем или нет.
54% респондентов выразили согласие с утверждением: "Борису (Джонсону) нужно реализовать Brexit любой ценой, включая при необходимости приостановки работы парламента, чтобы не допустить блокировки выхода без соглашения депутатами".
Остальные 46% не согласны с таким утверждением.
Результат основан на ответах 1645 респондентов с исключением тех, кто не имеет определенного мнения по этому вопросу.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем , если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- Джонсон в случае жесткого Brexit создал военный кабинет
- Он даже установил в своем кабинете в резиденции цифровые часы , которые отсчитывают, сколько осталось до выхода страны из состава ЕС
- Зато в сентябре парламент Великобритании попытается воспрепятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.
- 9 августа премьер-министр Великобритании направил всем государственным чиновникам письмо по подготовке к выходу из Европейского союза без каких-либо соглашений.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-