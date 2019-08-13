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Espreso.tvМирБольшинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой", - опрос

Большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой", - опрос

Большинство британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен вывести Британию из Евросоюза "любой ценой", даже если это предусматривает приостановление работы парламента

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу the Daily Telegraph, сообщает Reuters .

Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему достичь изменения соглашения о выходе из Брюсселем или нет.

54% респондентов выразили согласие с утверждением: "Борису (Джонсону) нужно реализовать Brexit любой ценой, включая при необходимости приостановки работы парламента, чтобы не допустить блокировки выхода без соглашения депутатами".

Остальные 46% не согласны с таким утверждением.

Результат основан на ответах 1645 респондентов с исключением тех, кто не имеет определенного мнения по этому вопросу.

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