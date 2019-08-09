Джонсон к чиновникам Британии: Brexit без соглашения с ЕС является главным приоритетом
9 августа, 2019, 19:13
Премьер-министр Великобритании направил всем государственным чиновникам письмо по подготовке к выходу из Европейского союза без каких-либо соглашений
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, попавший в распоряжение издания.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил всем государственным чиновникам письмо по подготовке к Brexit без каких-либо соглашений.
Отмечается, что Джонсон предполагает, что соглашения с Евросоюзом может не быть, поэтому он сделал главным приоритетом "жесткий Brexit".
"Вот почему подготовка к срочному и быстрому решению о возможности выхода без соглашения будет моим главным приоритетом и для государственной службы тоже", - говорится в письме.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- Джонсон на случай жесткого Brexit создал военный кабинет
- Он даже установил в своем кабинете в резиденции цифровые часы, которые отсчитывают, сколько осталось до выхода страны из состава ЕС
- Однако, в сентябре парламент Великобритании попытается воспрепятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-