Джонсон к чиновникам Британии: Brexit без соглашения с ЕС является главным приоритетом

9 августа, 2019, 19:13

Премьер-министр Великобритании направил всем государственным чиновникам письмо по подготовке к выходу из Европейского союза без каких-либо соглашений

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, попавший в распоряжение издания.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил всем государственным чиновникам письмо по подготовке к Brexit без каких-либо соглашений.

Отмечается, что Джонсон предполагает, что соглашения с Евросоюзом может не быть, поэтому он сделал главным приоритетом "жесткий Brexit".

"Вот почему подготовка к срочному и быстрому решению о возможности выхода без соглашения будет моим главным приоритетом и для государственной службы тоже", - говорится в письме.