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Espreso.tvМирВеликобритания выйдет из ЕС без соглашения, если Брюссель откажется ее пересмотреть, - Джонсон

Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, если Брюссель откажется ее пересмотреть, - Джонсон


фото: bbc
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности

Об этом он сказал, выступая в парламенте, сообщает BBC .

"Я надеюсь, что ЕС передумает и не станет отказываться от внесения каких-либо изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если они не передумают, нам, конечно, придется выйти из ЕС без соглашения по статье 50", - сказал Джонсон.

По его словам, основной причиной, по которой британский парламент не поддержал соглашение, заключенное предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем, есть "запасной план" по ирландскому границе.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.

В тот же день он объявил состав нового Кабинета, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.

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