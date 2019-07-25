Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, если Брюссель откажется ее пересмотреть, - Джонсон

25 июля, 2019, 15:52

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности

Об этом он сказал, выступая в парламенте, сообщает BBC .

"Я надеюсь, что ЕС передумает и не станет отказываться от внесения каких-либо изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если они не передумают, нам, конечно, придется выйти из ЕС без соглашения по статье 50", - сказал Джонсон.

По его словам, основной причиной, по которой британский парламент не поддержал соглашение, заключенное предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем, есть "запасной план" по ирландскому границе.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.

В тот же день он объявил состав нового Кабинета, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.