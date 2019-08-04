Британский парламент попытается заблокировать жесткий Brexit

4 августа, 2019, 16:50

В сентябре парламент Великобритании попытается воспрепятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения

Об этом со ссылкой на REUTERS сообщает "Европейская правда" .

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что для реализации Brexit без соглашения правительство должно провести соответствующее предложение через парламент.

"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появятся возможности остановить вариант без соглашения. Правительству придется выдвинуть соответствующее законодательство, чтобы подготовиться к такому выходу, какой они хотят. И мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства и будем работать, чтобы не допустить жестокого Brexit ", - сказал Эшворт.