Британский парламент попытается заблокировать жесткий Brexit
4 августа, 2019, 16:50
В сентябре парламент Великобритании попытается воспрепятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения
Об этом со ссылкой на REUTERS сообщает "Европейская правда" .
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что для реализации Brexit без соглашения правительство должно провести соответствующее предложение через парламент.
"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появятся возможности остановить вариант без соглашения. Правительству придется выдвинуть соответствующее законодательство, чтобы подготовиться к такому выходу, какой они хотят. И мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства и будем работать, чтобы не допустить жестокого Brexit ", - сказал Эшворт.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем , если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- Джонсон в случае жесткого Brexit создал военный кабинет
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