Пожар в Одессе: число жертв возросло
17 августа, 2019, 15:53
Число погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе возросло до 9 человек
Об этом днем в субботу, 17 августа 2019 года, сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Еспресо.TV .
Тело девятого погибшего обнаружили сегодня в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара.
Его личность устанавливается.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере девять человек . Их анкетные данные устанавливаются.
- Еще 10-х госпитализировали из них четырех в тяжелом состоянии.
- Детей среди погибших и пострадавших нет.
- Эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
- Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана.
- Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
- Окон там, действительно, во многих номерах нет.
- Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
- Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
- Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
- Пострадавших от пожара временно разместили в автобусах.
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