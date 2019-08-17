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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: число жертв возросло

Пожар в Одессе: число жертв возросло

Число погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе возросло до 9 человек

Об этом днем в субботу, 17 августа 2019 года, сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Еспресо.TV .

Тело девятого погибшего обнаружили сегодня в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара.

Его личность устанавливается.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в  котором погибли по меньшей мере девять человек . Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали из них четырех в тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • Эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
  • Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана.
  • Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
  • Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
  • Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
  • Пострадавших от пожара временно разместили в автобусах.
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