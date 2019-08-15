На дело Грымчака вышли в ходе расследования нападения на Чорновол, - Горбатюк
Об этом во время брифинга заявил руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, речь идет о новом преступлении, "абсолютно не связанном с фактом избиения Черновол, но оно выявлено в ходе расследования преступления по Черновол".
"В ходе расследования избиения Чорновол документировался человек, которого мы непосредственно подозреваем в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что происходит новое преступление, к нему причастен Грымчак", - сказал Горбатюк.
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Горбатюк отметил, что пока эти факты расследуются в одном производстве, но после реализации прокурор будет принимать решение, выделять отдельно это расследование и направлять по подследственности.
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