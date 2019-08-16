//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМосковский суд оставил под стражей 12 военнопленных украинских моряков

Московский суд оставил под стражей 12 военнопленных украинских моряков

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков

Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

Адвокаты требовали освобождения Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко и Вячеслава Зинченко. А также второй группы: Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цибизова.

"Позиция следователя и прокурора была следующей:" основания, по которым избиралась и продолжалась меру пресечения, не изменились и не отпали", - отметил Полозов.

Судью устроила такая позиция следователя и прокурора.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать