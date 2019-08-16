Московский суд оставил под стражей 12 военнопленных украинских моряков
16 августа, 2019, 17:37
Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков
Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.
Адвокаты требовали освобождения Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко и Вячеслава Зинченко. А также второй группы: Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цибизова.
"Позиция следователя и прокурора была следующей:" основания, по которым избиралась и продолжалась меру пресечения, не изменились и не отпали", - отметил Полозов.
Судью устроила такая позиция следователя и прокурора.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другуюой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .
- Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленных моряков.
- 10 мая Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения.
- Европарламент принял резолюцию с требованием к РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и военнопленных.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о договоренности относительно возвращения моряков и оформления документов для этого.
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