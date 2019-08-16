Московский суд оставил под стражей 12 военнопленных украинских моряков

16 августа, 2019, 17:37

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков

Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

Адвокаты требовали освобождения Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко и Вячеслава Зинченко. А также второй группы: Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цибизова.

"Позиция следователя и прокурора была следующей:" основания, по которым избиралась и продолжалась меру пресечения, не изменились и не отпали", - отметил Полозов.

Судью устроила такая позиция следователя и прокурора.