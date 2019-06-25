Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения, - адвокат
Об этом сообщил адвокат по делу украинских моряков Айдер Азаматов, передают журналисты проекта "Крым.Реалии" .
"Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции - это ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы России группой лиц по предварительному сговору - ред.)", - рассказал Азаматов .
Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
По словам адвоката, украинский моряк, мичман Юрий Будзило заявил, что обвинение абсурдное и вину он не признает ".
"Напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применяли положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву", - добавил Азаматов.
Другой адвокат по делу Николай Полозов отметил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.
"Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить трем: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзило", - сказал Полозов.
После выдвижения окончательного обвинения защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже. Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .
- Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленным морякам.
- 10 мая Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
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