Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения, - адвокат

25 июня, 2019, 20:04

Российское следствие по делу захваченных неподалеку от Керченского пролива российских военных моряков обвиняет их по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ

Об этом сообщил адвокат по делу украинских моряков Айдер Азаматов, передают журналисты проекта "Крым.Реалии" .

"Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции - это ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы России группой лиц по предварительному сговору - ред.)", - рассказал Азаматов .

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

По словам адвоката, украинский моряк, мичман Юрий Будзило заявил, что обвинение абсурдное и вину он не признает ".

"Напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применяли положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву", - добавил Азаматов.

Другой адвокат по делу Николай Полозов отметил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.

"Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить трем: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзило", - сказал Полозов.

После выдвижения окончательного обвинения защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.