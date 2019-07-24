"Скоро будем встречать на родине": уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков, - Денисова
Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила во время передачи заключенных с "ЛНР", передает Общественное .
"Уже достигнута договоренность, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родине", - сказала Денисова.
В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности. Также, по его словам, если будут какие-то действия по оформлению документов, защитникам станет об этом известно. Ведь без адвокатов моряки ничего подписывать не будут.
"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь за отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела ", - рассказал адвокат.
Читайте также
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
Читайте также
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту