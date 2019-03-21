Всем пленным Россией украинских моряков назначили психиатрические экспертизы, - Полозов

21 марта, 2019, 16:15

Российские следователи назначили психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на сегодня комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена по всем 24 военнопленным украинским морякам. Проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФДБЗ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" Минздрава России. Позиция защиты по данных экспертиз остается той же - проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года и является отношением, которое унижает достоинство и честь военнопленных ", - написал Полозов.

Последнему психиатрическую экспертизу назначили моряку Михаилу Власюку. Защита украинца выступила против проведения экспертизы, напомнив о Женевской конвенции, и потребовала присутствия адвоката во время процедуры.