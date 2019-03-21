Всем пленным Россией украинских моряков назначили психиатрические экспертизы, - Полозов
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
"По состоянию на сегодня комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена по всем 24 военнопленным украинским морякам. Проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФДБЗ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" Минздрава России. Позиция защиты по данных экспертиз остается той же - проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года и является отношением, которое унижает достоинство и честь военнопленных ", - написал Полозов.
Последнему психиатрическую экспертизу назначили моряку Михаилу Власюку. Защита украинца выступила против проведения экспертизы, напомнив о Женевской конвенции, и потребовала присутствия адвоката во время процедуры.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 взятых в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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