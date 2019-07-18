Европарламент требует от РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и военнопленных: принята резолюция

18 июля, 2019, 12:49

Европейский парламент принял резолюцию о ситуации с украинскими политическими заключенными в России и местными экологическими активистами и призвал Россию немедленно и безусловно освободить пленников

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За" документ проголосовало 458 депутатов, а "против" - 80.

Это первая резолюция об украинских пленниках, одобренная Европейским парламентом нового созыва.

"Призываем власти России безусловно освободить без задержек всех незаконно и своевольно задержанных украинских граждан, как в России так и на временно оккупированных территориях Украины, включая крымских татар, которых задержали 10 июля 2019 года на Красной площади, задержанных по политическим мотивам граждан Украины и 24 моряков украинских судов ", - говорится в резолюции.

В документе депутаты Европарламента напомнили, что международный трибунал по морскому праву еще 25 мая обязал Россию освободить захваченных в Керченском проливе моряков и вернуть задержанные суда.

В ЕС отметили, что 25 ноября Россия военной силой захватила украинских моряков и с тех пор незаконно удерживает.

Отдельно в резолюции напомнили, что "поддерживаемые Россией сепаратисты" содержат по меньшей мере 130 украинских узников на Донбассе, включая 25 военных.

В резолюции перечислены все украинские политические заключенные в России, а на первом месте указан Олег Сенцов.

Зато Европарламент не поддержал поправку, в которой выражалось сожаление по поводу возвращения делегации России в ПАСЕ.

На заседании Европарламента присутствовали представители Украины: бывший президент Петр Порошенко , вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Согласно решению трибунала, Россия должна освободить украинских моряков до 25 июня, однако не сделала этого.

Напомним, что 17 июля российский суд продлил арест всем украинским военнопленным морякам до 24 октября.