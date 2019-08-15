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Espreso.tvОбществоСБУ скрывала материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк, - Луценко

СБУ скрывала материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что в Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Цензор.НЕТ .

По словам Луценко, следствие по делу Гандзюк планировали закончить не позднее прошлую пятницу, и вручить председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер материалы для ознакомления.

Однако, отметил генпрокурор, появился новый свидетель, показания которого, вероятно, расширят круг участников заговора. На уточнение, когда будут предоставлены свидетельства, генпрокурор ответил: "Обещали один день, а ждем уже неделю".

Глава ГПУ также отметил, что в этом деле есть и плохая новость.

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть в СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди ", - рассказал Луценко.

  • Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
  • Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
  • Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк .
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