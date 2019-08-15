СБУ скрывала материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк, - Луценко

15 августа, 2019, 11:01

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что в Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Цензор.НЕТ .

По словам Луценко, следствие по делу Гандзюк планировали закончить не позднее прошлую пятницу, и вручить председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер материалы для ознакомления.

Однако, отметил генпрокурор, появился новый свидетель, показания которого, вероятно, расширят круг участников заговора. На уточнение, когда будут предоставлены свидетельства, генпрокурор ответил: "Обещали один день, а ждем уже неделю".

Глава ГПУ также отметил, что в этом деле есть и плохая новость.

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть в СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди ", - рассказал Луценко.